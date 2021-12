Twitter-Reaktionen zur Rede von Olaf Scholz „Kann ihn mal jemand schütteln und aufwecken?“

Nach der Bund-Länder-Runde am Dienstag teilt Olaf Scholz in einer Pressekonferenz die neuen Beschlüsse mit. Mindestens genau so wie der Inhalt der Rede scheint im Netz die Rhetorik des neuen Bundeskanzlers zu interessieren.