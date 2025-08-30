Unfall bei Ammerbuch: Autos krachen auf der A81 ineinander – 25-Jährige schwer verletzt

1 Auf der A81 ist es zu einem Unfall gekommen (Symbolbild). Foto: Carsten Rehder/dpa

Auf der A81 zwischen Rottenburg und Herrenberg kommt es in der Nacht auf Samstag zu einem Unfall. Zwei Autos kollidieren, dabei wird eine 25-Jährige schwer verletzt.











Eine 25-Jährige ist am Samstag bei einem Unfall auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Rottenburg schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich laut der Polizei gegen 0.15 Uhr auf der Gemarkung Ammerbuch in Fahrtrichtung Singen. Die 25-Jährige fuhr mit ihrem VW Polo auf der linken Spur hinter einem 24-jährigen Fahrer eines BMW. Als der BMW-Fahrer auf die Spur nach rechts wechselte, um der 25-Jährigen das Überholen zu ermöglichen, setzte diese zeitgleich verbotswidrig zum Rechtsüberholen an.