Unfall bei Aldingen: VW- und Peugeot-Fahrer biegen trotz roter Ampel ab

Die Polizei sucht mögliche Zeugen.

Mittwochabend kam es in der Nähe von Aldingen (Kreis Ludwigsburg) zu einem Auffahrunfall. Ein Skoda-Fahrer hatte in die Bremsen steigen müssen, nachdem zwei Autos unerwartet auf eine Kreuzung einfuhren.











Zwei Autofahrer sind am Mittwochabend bei Remseck wohl trotz roter Ampel abgebogen, was einen Auffahrunfall zur Folge hatte – um den sich die Unbekannten aber nicht weiter scherten. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 40-Jähriger gegen 18.50 Uhr in der Nähe von Aldingen mit seinem Skoda von der L 1144 nach links auf die L 1100 in Richtung Neckarrems abbiegen. Hinter ihm fuhr eine 44-Jährige in einem Mercedes. Zur selben Zeit näherten sich ein Peugeot und ein VW aus Richtung Stuttgart der Kreuzung, die beide schließlich Richtung Ludwigsburg abbogen – trotz Rotlicht.