In der Nacht auf Freitag kommt ein 37 Jahre alter Autofahrer bei Aichtal im Kreis Esslingen von der Straße ab und fährt gegen ein Brückengeländer. Der Mann wird durch den Unfall schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen schwere Verletzungen hat ein 37-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zum Freitag auf einer Landesstraße bei Aichtal erlitten. Wie die Polizei mitteilt, war der Autofahrer gegen Mitternacht von Oberensingen aus kommend in Richtung Grötzingen unterwegs gewesen. Auf Höhe eines Wanderparkplatzes sei er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Straße abgekommen. Anschließend sei das Auto gegen die Leitplanke gefahren und dann gegen das Geländer einer Brücke über den Föllbach geprallt. Wie die Polizei berichtet, ist derzeit noch unklar, weshalb der Autofahrer von der Straße abgekommen ist.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Der 37 Jahre alte Mann musste den Angaben zufolge von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Ein Rettungshubschrauber habe ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus geflogen. An dem Auto entstand nach Angaben der Polizei ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 50 000 Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Kurz nach 3 Uhr waren die Bergungsmaßnahmen abgeschlossen und die Unfallstelle geräumt.