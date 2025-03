, aktualisiert am 12.03.2025 - 09:39 Uhr

PKW gerät in Grünstreifen und kippt zur Seite

1 Der Fahrer wurde leicht verletzt, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Foto: SDMG/ Dettenmeyer

Zwischen Renningen und Weil der Stadt gerät ein Transporter von der Fahrbahn und kippt um. Der Fahrer wird dabei leicht verletzt.











Ein Kleintransporter ist am Sonntagnachmittag auf der B295 zwischen Renningen und Weil der Stadt aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Fahrer in Fahrtrichtung Weil der Stadt nach rechts in den Grünstreifen, woraufhin das Fahrzeug auf die Seite kippte.