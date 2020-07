Vorfall in Stuttgart-West Bäume gießen geht schief – 18-Jähriger verursacht haushohe Wasserfontäne

Ein junger Mitarbeiter eines Gartenbaubetriebs soll im Stuttgarter Westen am Mittwoch Bäume bewässern. Das geht gründlich in die Hose. Am Ende schießt eine meterhohe Wasserfontäne in die Luft.