Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Auf einem Zebrastreifen in Gäufelden-Öschelbronn im Kreis Böblingen kommt es am Samstagabend zu einem Unfall. Ein Autofahrer sieht eine Fußgängerin zu spät und stößt mit ihr zusammen.









Am Samstag wollte eine 35-jährige Fußgängerin gegen 18.45 Uhr einen beleuchteten Fußgängerüberweg in der Stuttgarter Straße in Gäufelden-Öschelbronn (Kreis Böblingen) überqueren, als sie von einem Auto angefahren wurde.

Ein 62-jähriger Fahrer eines VW Golf erkannte die Fußgängerin nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei zu spät. Er konnte zwar laut Polizeibericht sein Fahrzeug noch zum Stillstand abbremsen, aber einen leichten Zusammenstoß mit der Fußgängerin nicht mehr verhindern. Die 35-Jährige verletzte sich leicht am Knie und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus transportiert. Es entstand kein Sachschaden.