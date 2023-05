In Fußgängergruppe gerast – und geflüchtet?

1 Ein Polizist markiert in der Unfallnacht Spuren auf der Landstraße zwischen Bietigheim und Sachsenheim. Foto: 7aktuell.de/Simon Adomat

Im Mai 2019 fährt ein Mann auf einer Landstraße im Kreis Ludwigsburg in eine Gruppe Fußgänger. Die Staatsanwaltschaft sieht den Vorwurf des versuchten Mordes als erwiesen an.









Heilbronn/Sachsenheim - Spät in der Nacht laufen im Mai 2019 vier junge Menschen aus einem Gewerbegebiet in Sachsenheim (Kreis Ludwigsburg) nach Hause. Sie waren auf einer Geburtstagsfeier. Weil sie sich nicht auskennen, gehen sie entlang der Landstraße. Das stellt sich als fatal heraus. Ein Autofahrer rast in die Gruppe, ein 21-Jähriger wird gegen einen Zaun geschleudert und stirbt. Statt den anderen drei Opfern, die ebenfalls teils schwer verletzt werden, zu helfen, fährt der 44-Jährige einfach weiter. Erst tags darauf meldet er sich bei der Polizei. Der Familienvater muss sich deshalb derzeit vor dem Landgericht Heilbronn wegen fahrlässiger Tötung und versuchtem Mord verantworten.