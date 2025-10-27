Unfall auf Landstraße: Auto überschlägt sich – Fahrer mit 1,7 Promille verletzt

1 Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein 25-Jähriger hat auf der B328 bei Murr die Kontrolle über seinen Wagen verloren und sich überschlagen. Der Fahrer stand laut Polizei mit 1,7 Promille unter Alkoholeinfluss.











Link kopiert



Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 328 bei Murr ist am frühen Sonntagmorgen ein Autofahrer leicht verletzt worden. Der 25-Jährige war gegen 1.20 Uhr von Großbottwar in Richtung Kleinaspach unterwegs, als er mutmaßlich infolge alkoholischer Beeinflussung die Kontrolle über seinen VW verlor. Das Fahrzeug kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Grünstreifen.