4 Der Unfall ereignete sich bei der Auffahrt zur Schillerhöhe. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Ein 64-Jähriger verliert am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 1180 bei Gerlingen die Kontrolle über sein Wohnmobil und kracht bei der Auffahrt von der Schillerhöhe durch eine Leitplanke. Die Auffahrt bleibt stundenlang gesperrt.















Gerlingen - Der 64 Jahre alte Fahrer eines Wohnmobils hat am Dienstagvormittag auf der Landesstraße 1180 bei Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Dabei kam das Wohnmobil von der Fahrbahn ab, durchbrach eine Leitplanke und kam an einer gegenüberliegenden Leitplanke zum Stehen. Der 64-Jährige wurde zur Überprüfung seines Gesundheitszustandes in eine Klinik gebracht, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro.

Wie die Polizei meldet, war der Wohnmobil-Fahrer auf der L1180 (Wildparkstraße) von Stuttgart kommend in Richtung Leonberg unterwegs. Dabei folgte er zunächst dem rechten Fahrstreifen in Richtung Schillerhöhe und kam letztlich im Bereich der Anschlussstelle aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Das Wohnmobil überquerte daraufhin die Grünfläche zwischen der Ab- und der Auffahrt der Landesstraße, durchbrach die Leitplanke der Auffahrt, überquerte diese und prallte letztlich auch gegen die gegenüberliegen Leitplanke, wo das Wohnmobil schließlich zum Stillstand kam. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Auffahrt zur L1180 von der Schillerhöhe für mehrere Stunden gesperrt werden.