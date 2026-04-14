Unfall auf der Schwäbischen Alb: Mädchen nach Höhlenabsturz aus Krankenhaus entlassen

Nach ihrem Absturz in der Bocksteinhöhle darf ein achtjähriges Mädchen wieder nach Hause. Die Absperrung rund um den Höhlenkomplex bleibt vorerst bestehen.
Nach dem Absturz einer Achtjährigen in einer Höhle auf der Schwäbischen Alb ist das Kind nach Angaben der zuständigen Gemeinde aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bereits am Samstag durfte das Mädchen heim, wie die Gemeinde Öllingen (Alb-Donau-Kreis) mitteilte. Die Familie könne heute in ihr Heimatland abreisen. Sie war laut Polizei nur zu Besuch in der Region.