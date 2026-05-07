Unfall auf der B27: Wer hatte Grün? Lastwagen und VW stoßen auf Kreuzung zusammen

1 Beide Fahrer gaben an, bei Grün gefahren zu sein (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 18-Jähriger will von der Großingersheimer Straße aus auf die B27 abbiegen. Dort fährt jedoch gerade ein 53-Jähriger in einem Lastwagen. Wer hätte warten müssen?











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Ein Lastwagen und ein VW sind am Mittwochmorgen auf der B27 in Bietigheim-Bissingen zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wollte der 53-jährige Fahrer des Lasters die Kreuzung zur Großingersheimer Straße passieren, als es zum Zusammenstoß mit dem 18-jährigen VW-Fahrer kam. Dieser war wiederum von der Großingersheimer Straße aus nach links auf die Bundesstraße abgebogen.