Unfall auf der B27: Spurwechsel führt zu Auffahrunfall – Verursacher fährt einfach weiter
Den Schaden schätzt die Polizei auf 17 000 Euro (Symbolbild). Foto: Stefan Puchner/dpa

Ein Unbekannter wechselt auf der B27 bei Kornwestheim die Spuren. Das zwingt eine VW-Fahrerin dazu, auf die Bremse zu treten. Ein nachfolgender Autofahrer kann nicht mehr stoppen.

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Autofahrer, der am Dienstagabend auf der B27 einen Unfall verursacht und sich anschließend aus dem Staub gemacht hat. Dieser war gegen 22.30 Uhr mit einem hellen Kleinwagen auf der rechten Spur in Richtung Ludwigsburg unterwegs, als auf Höhe von Kornwestheim-Ost ein weiterer Autofahrer auf die Bundesstraße auffahren wollte. Der Unbekannte wechselte daher auf den linken Fahrstreifen.

 

Ein BMW-Fahrer schafft es nicht mehr abzubremsen

Dort fuhr zu diesem Zeitpunkt jedoch eine 57-Jährige mit ihrem VW, die auf die Bremse treten musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender 59-jähriger BMW-Fahrer schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu stoppen und fuhr seiner Vorderfrau auf. Der Schaden wird auf 17 000 Euro geschätzt. Der Unbekannte, der wohl ein LB-Kennzeichen hatte, setzte unterdessen seine Fahrt in Richtung Ludwigsburg fort. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 71 54 / 1 31 30 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

 