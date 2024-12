Auto stürzt in Besigheim von Brücke

1 Die Unfallaufnahme dauert an. Foto: dpa/Jens Büttner

Am Mittwochmittag durchbricht ein Auto ein Brückengeländer in Besigheim und stürzt rund fünf Meter in die Tiefe. Dabei werden zwei Erwachsene und ein Kind verletzt.











Am Mittwochmittag ist es in Besigheim (Landkreis Ludwigsburg) zu einem Unfall gekommen. Laut Polizeiangaben hat ein Audi auf der Brücke in der Gottlieb-Müller-Straße das Brückengeländer durchbrochen und ist unter der Brücke nahe eines Fußgängerweges auf der Seite gelandet.