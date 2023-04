1 Ein Abbiegefehler dürfte die Ursache für einen schweren Unfall auf der B27 nahe Kirchheim gewesen sein. Foto: imago images/Einsatz-Report24/Markus Rott via www.imago-images.de

Ein 82-Jähriger hat am Freitagvormittag beim Abbiegen auf die B 27 zwischen Kirchheim und Lauffen vermutlich einen Sattelzug übersehen. Er und seine Beifahrerin wurden schwer verletzt.









Am Freitagvormittag gegen 11.50 Uhr hat es auf der B27 zwischen Lauffen und Kirchheim am Neckar einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 82-Jähriger in Richtung Bönnigheim und wollte an der Einmündung nach links auf die B 27 abbiegen. Dabei übersah er wohl einen in Richtung Kirchheim fahrenden Sattelzug. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto des Seniors um 90 Grad gedreht und in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert. Er und seine 80-jährige Beifahrerin wurden dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber, seine Begleiterin mit dem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Das Fahrzeug der beiden war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 58-jährige Lenker des Sattelzugs blieb unverletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 27 000 Euro.

Die B27 musste bis etwa 14.20 Uhr voll gesperrt werden. Da eine örtliche Umleitung eingerichtet wurde, kam es laut Polizei jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.