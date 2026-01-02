Unfall auf der B27 bei Ludwigsburg: Rettungswagen und Mercedes stoßen in der Silvesternacht zusammen
Der Rettungswagen war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs (Symbolbild). Foto: Nicolas Armer/dpa

Der Fahrer eines Rettungswagen will während einer Einsatzfahrt auf der B27 bei Ludwigsburg bei Rot abbiegen. Das bemerkt ein Mercedes-Fahrer zu spät.

In der Silvesternacht sind auf der B27 ein Rettungswagen und ein Mercedes zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war das Einsatzfahrzeug gegen 1.10 Uhr mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn in Richtung Bietigheim-Bissingen unterwegs, als dessen 43-jähriger Fahrer an der Autobahnauffahrt Ludwigsburg-Nord bei Rot nach links abbiegen wollte.

 

Mercedes prallt gegen die Leitplanke

Ein aus Bietigheim-Bissingen auf der B27 entgegenkommender 42-Jähriger übersah den abbiegenden Rettungswagen wohl und stieß mit seinem Mercedes mit dem Einsatzfahrzeug zusammen. Das Auto wurde anschließend nach rechts abgewiesen, prallte gegen eine Leitplanke und blieb schließlich entgegen der Fahrtrichtung stehen.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Beide Fahrzeuge mussten allerdings abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 71 000 Euro geschätzt.

 