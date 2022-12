1 Die Fracht des Lastwagens wurde zum Problem . . . Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Lastwagenfahrer hat die Durchfahrtshöhe einer Brücke auf der B27 unterschätzt.















Einen Schaden von rund 12 000 Euro hat ein Lastwagenfahrer am Mittwoch verursacht, als er auf der B 27 bei Kornwestheim an einer Brücke hängen blieb. Der 58-Jährige fuhr gegen 10.30 Uhr von Ludwigsburg in Richtung Stuttgart – mit einem Bagger auf der Ladefläche, der ihm wohl zum Verhängnis wurde. Auf Höhe der Ausfahrt Kornwestheim Mitte-Ost blieb er nämlich mit dem oberen Teil des Baggerarms an der Brücke hängen. Diese blieb jedoch trotz des Zusammenstoßes intakt. Auch der Laster war weiterhin fahrbereit.