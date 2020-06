3 Auf der B14 in Stuttgart ereignete sich ein Unfall. Foto: Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttg

In Stuttgart-Mitte kracht eine Fahrer mit seinem Auto gegen eine Ampel und fährt den Masten um. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst noch unklar.

Stuttgart - Auf der B14 in Stuttgart ist ein Fahrer mit seinem Auto gegen eine Ampel gekracht. Der Unfall ereignete sich am Dienstagabend gegen 21 Uhr in Fahrtrichtung Stuttgart-Süd in der Nähe des Beuninger-Kaufhauses.

In einer ersten Mitteilung berichtete die Polizei von leichten Verletzungen beim Fahrer. Nähere Angaben zum Unfallhergang sowie zu Beteiligten und Verkehrsbeeinträchtigungen konnte der Polizeisprecher zunächst machen.

+ + Crimemap Stuttgart + + Crimemap – wo die Polizei wie oft ausrückt Hier geht’s zur Crimemap >> Einbruch, Diebstahl, Unfall, Gewalt: Unsere Crimemap zeigt, wo sich diese Vorfälle ballen – täglich aktualisiert und auf Grundlage der Berichte der Polizei Stuttgart.