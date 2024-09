Unfall auf der B14 bei Fellbach: Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf B 14

1 Auf der B 14 kam es am Mittwoch zu einem Auffahrunfall. Schaden: 65 000 Euro. Foto: dpa/Robert Michael

Als es am Mittwochmittag zu einem Stau auf der Bundesstraße 14 bei Fellbach kommt, kann ein Seat-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf das Auto vor ihm auf.











Auf der Bundesstraße 14 in Fahrtrichtung Stuttgart kam es am Mittwoch gegen 15.30 Uhr im Bereich der Anschlussstelle Fellbach-Süd zu stockendem Verkehr. In dieser Situation schätzte ein 43-jähriger Seat-Fahrer laut Polizei den Abstand zu einem vor ihm fahrenden Mercedes falsch ein. Als der Verkehr stoppte, kam es trotz Vollbremsung zum Auffahrunfall. Dabei wurden die Airbags des Seat ausgelöst.