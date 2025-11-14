Unfall auf der B10: Von Motorradfahrer überholt – 35-Jährige streift Leitplanke
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der B10 (Symbolbild). Foto: Daniel Karmann/dpa

Auf der B10 kommt es am Donnerstagabend zu einem Unfall. Eine 35-Jährige streift mit ihrem Auto eine Leitplanke, weil sie einem überholenden Motorradfahrer ausweicht.

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstagabend auf der B10 in Stuttgart ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, war eine 35-jährige VW-Fahrerin gegen 20.10 Uhr mit ihrem Wagen auf der B10 aus Esslingen kommend in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Zwischen dem Dreieck Neckarpark und der Ausfahrt Wangen überholte ein unbekannter Motorradfahrer die 35-Jährige und einen weiteren Autofahrer, der auf dem linken Fahrsteifen unterwegs war, über den Mittelstreifen.

 

Um einen Zusammenstoß mit dem Motorradfahrer zu verhindern, musste die VW-Fahrerin nach Angaben der Polizei nach rechts ausweichen. Dabei streifte sie mit ihrem VW die Leitplanke. Der Motorradfahrer fuhr weiter in Richtung Stuttgart, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 10.000 Euro. Bei dem Motorrad handelte es sich um ein sportliches Modell mit Ludwigsburger Zulassung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 89903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

 