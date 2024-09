Unfall auf der B10 bei Schwieberdingen: BMW kracht in Peugeot – Bundesstraße kurzzeitig gesperrt

BMW kracht in Peugeot – Bundesstraße kurzzeitig gesperrt

Am Freitagabend ist es auf der B10 bei Schwieberdingen gegen 17.44 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, ereignete sich der Unfall in Fahrtrichtung Stuttgart zwischen der Ausfahrt Schwieberdingen-Mitte und Schwieberdingen-Ost. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ist ein BMW auf einen Peugeot aufgefahren. Für die Unfallaufnahme musste die B10 kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden. Ein Fahrstreifen konnte nach kurzer Zeit wieder freigegeben werden.