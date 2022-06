7 Das Polizeifahrzeug hatte sich bei dem Unfall überschlagen. Foto: SDMG/SDMG / Kohls

Zwei Polizisten sind am Freitagmorgen in einem Mercedes Sprinter unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über den Transporter verliert und eine Böschung hochfährt. Das Fahrzeug überschlägt sich, die Beamten werden leicht verletzt.















Link kopiert

Ein Polizeifahrzeug ist am Freitagmorgen auf der B10 bei Ebersbach (Kreis Göppingen) von der Straße abgekommen und hat sich danach überschlagen. Die beiden Beamten, die in dem Mercedes Sprinter unterwegs waren, wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Wie die Polizei berichtet, waren die Polizisten in dem Sprinter gegen 6 Uhr auf der B10 in Richtung Göppingen unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Ebersbach kam der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Zunächst fuhr der Mercedes über eine Leitplanke und dann eine Böschung hinauf. Danach überschlug sich das Polizeifahrzeug und blieb auf der Fahrerseite liegen. Bei dem Unfall erlitten die beiden Insassen leichte Verletzungen und kamen vorsorglich in ein Krankenhaus.

Für die Bergung des Fahrzeuges musste die B10 kurzfristig gesperrt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 40.000 bis 50.000 Euro. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat nun die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.