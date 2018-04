Unfall auf der B10 Auto gerät in Gegenverkehr - ein Mensch in Lebensgefahr

Von red/lsw 29. April 2018 - 13:12 Uhr

Schwerer Unfall auf der B10. Bei Mühlacker geriet ein Auto in den Gegenverkehr. Die Straße musste daraufhin voll gesperrt werden.





6 Bilder ansehen

Mühlacker - Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Mühlacker (Enzkreis) ist ein Mensch lebensgefährlich verletzt worden. Nach ersten Angaben der Polizei war am Sonntag ein Auto auf der B10 zwischen Enzberg und Mühlacker aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten. Insgesamt seien drei Fahrzeuge am Unfall beteiligt gewesen.

Die B10 musste im Anschluss an den Unfall voll gesperrt werden.

Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden.