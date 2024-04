1 Die Rettungskräfte haben die Unfallstelle an der Bundesstraße gesichert. Foto: SDMG/ / Woelfl

Zwischen Kirchheim unter Teck und Nürtingen-Reudern (Kreis Esslingen) ist ein Tanklaster verunglückt. Aus diesem Grund ist die B 297 dort voll gesperrt. Laut Polizei dauert die Bergung wohl mehrere Stunden. Bei dem Unfall wurde eine Person verletzt.











Am Dienstagmittag ist ein voll beladener Tanklastzug auf der B 297 zwischen Nürtingen-Reudern und Kirchheim verunglückt. Die Straße musste in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei wurde der Fahrer schwer verletzt und in eine Klinik gebracht. Noch sei unklar, weshalb das Fahrzeug komplett auf die Beifahrerseite kippte und an einer Böschung liegen blieb, erklärte ein Sprecher der Polizei.