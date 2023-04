Unfall auf der B 27 in Ludwigsburg

An der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße und Alleenstraße in Ludwigsburg hat sich am Montag gegen 7.30 Uhr ein Unfall ereignet, bei dem eine 59-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde.

Die Frau wollte laut Polizeiangaben die Bundesstraße 27 von der Alleenstraße kommend in Richtung der Friedrich-Ebert-Straße queren. Dafür nutzte sie den Radweg und fuhr bei Grün auf die Kreuzung. Zeitgleich wollte eine 25-jährige Nissan-Fahrerin von der Friedrich-Ebert-Straße bei Grün nach links auf die B 27 abbiegen. Vermutlich übersah die 25-Jährige, die der Fahrradfahrerin Vorrang hätte gewähren müssen, die Frau und es kam zum Zusammenstoß. Die 59-Jährige stürzte. Sie wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro.