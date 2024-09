Drei Autos sind am Montagnachmittag in Ludwigsburg auf der B 27 auf einer Kreuzung zusammengestoßen. Das Problem: Alle Fahrer beharren darauf, bei „Grün“ losgefahren zu sein. Nun hofft die Polizei, dass mögliche Zeugen zur Klärung des genauen Unfallhergangs beitragen können.

Der BMW-Fahrer war von der Autobahn abgefahren

Bekannt ist bislang, dass ein 46-Jähriger gegen 15.25 Uhr mit seinem Fiat X 1/9 – auch bekannt als Fiat Bertone – die B 27 in Richtung Bietigheim entlangfuhr, als zeitgleich ein 48-jähriger BMW-Fahrer sowie ein 21-Jähriger in einem Fiat bei Ludwigsburg-Nord die A 81 verließen, um auf die B 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen aufzufahren. Dabei stieß der BMW-Fahrer allerdings mit dem Fiat des 46-Jährigen zusammen und wurde anschließend durch die Wucht des Aufpralls noch gegen den anderen Fiat geschleudert.

Der BMW-Fahrer wurde verletzt, der Fiat Bertone musste abgeschleppt werden. Da die Beteiligten widersprüchliche Aussagen trafen – und aufgrund der unklaren Ampelschaltung – bittet das Polizeirevier Ludwigsburg unter Telefon 0 71 41 / 18 53 53 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de um entsprechende Hinweise.