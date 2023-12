Unfall auf der B 10: Bundesstraße ist wieder frei

Auf der B10 brauchten Verkehrsteilnehmer einmal mehr Geduld und gute Nerven. Nach einem Unfall war die Bundesstraße in Fahrtrichtung Ulm auf Höhe der Esslinger Stadtteile Mettingen, Brühl und Weil voll gesperrt. Ein Lastwagen war an der Mettinger Brücker hängengeblieben.

Der Notruf ging am Mittwochmorgen um 8.25 Uhr ein. Ein Verkehrsteilnehmer meldete einen Unfall auf der B 10. Die zuständigen Kollegen hätten die Bundesstraße daraufhin zeitnah voll gesperrt, erklärt Johannes Pfeffer, Pressesprecher des auch für den Landkreis Esslingen zuständigen Polizeipräsidiums Reutlingen. Es seien Umleitungen eingerichtet worden. Gegen 14.40 Uhr sei die wichtige Verkehrsstraße wieder für den Verkehr frei gegeben worden.

Nach bisherigem Sachstand war ein Lastwagen auf der Bundesstraße in Richtung Göppingen unterwegs gewesen. Der Lkw hatte laut Johannes Pfeffer einen Kleinbagger geladen, mit dem er beim Unterfahren an der Mettinger Brücke hängenblieb: „Die Ladung erwies sich als zu hoch.“ In Folge dieses Vorfalls sei es zu einem weiteren Unfall auf der Bundesstraße gekommen. Ob dieses Vorkommnis direkt mit dem in die Brücke gefahrenen Lastwagen zusammenhängt oder es in Folge des Staus zu der Kollision kam, könne noch nicht gesagt werden.

Sachverständige des Regierungspräsidiums Stuttgart seien nach dem Unfall vor Ort gewesen und hätten eine Begutachtung der früheren Hanns-Martin-Schleyer-Brücke vorgenommen, so der Polizeisprecher. Nach bisherigen Erkenntnissen und dieser ersten Betrachtung habe die Neckarquerung nur oberflächlichen Schaden genommen. Genaueres könne aber erst nach weiteren Untersuchungen gesagt werden. Wie lange eine Sperrung der Brücke nötig ist, könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mitgeteilt werden, so Johannes Pfeffer.

Der Brückenteil über die B10 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Regierungspräsidiums Stuttgart. Der über den Neckar führende Teil der Mettinger Brücke war von der Stadt Esslingen nach einer aufwendigen Sanierung erst Anfang September nach einer fast zweieinhalbjährigen Bauzeit wieder für den Verkehr frei gegeben worden.