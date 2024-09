Unfall auf der B 10 bei Korntal-Münchingen: Golf landet im Acker

1 Der Golf musste aufwendig über einen Grasweg geborgen werden. Foto: KS-Images.de

Die Fahrt eines VW-Fahrers endet am Dienstagmorgen in einem Feld. Die Lage ist zunächst unklar, weshalb auch die Feuerwehr zur Unfallstelle ausrückt.











Von der Straße abgekommen ist am Dienstagmorgen ein Mann mit seinem VW Golf auf der B10 bei Kallenberg. Gegen 6.20 Uhr wurde den Rettungskräften ein Fahrzeug gemeldet, das den Straßengraben durchfahren habe und nun in einem Acker stehe. Aufgrund dieser unklaren Lage alarmierte die Leitstelle neben einem Rettungswagen auch die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen. Bei deren Eintreffen wurde der Fahrer des Wagens bereits vom Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehr klemmte in der Folge die Batterie des Autos ab und sicherte die Unfallstelle. Der Golf musste aufwendig über einen Grasweg geborgen werden. Wie groß der entstandene Schaden ist, steht noch nicht fest.