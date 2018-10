Unfall auf der Autobahn A 81 Reifen auf der Straße: Zehn Fahrzeuge beschädigt

Von Rafael Binkowski 11. Oktober 2018 - 15:40 Uhr

Ein Reifen löst sich von einem Lastwagen und löst eine Unfallserie aus. Foto: dpa

Ein Reifen löst sich von einem Lastwagen – und löst eine ganze Serie von Unfällen aus. Auf der A 81 bei Korntal-Münchingen hat es gleich mehrfach gekracht. Die Folge: lange Staus.

Korntal-Münchingen - Ein geplatzter Reifen eines Sattelzugs hat am Donnerstagmorgen gegen 4.50 Uhr zwischen den Ausfahrten Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach zu einem Stau und Unfällen geführt, wobei zehn Fahrzeuge beschädigt wurden. Dem 47-jährigen Sattelzug-Fahrer platzte auf der A 81 bei Korntal-Münchingen ein Reifen. Als der 47-Jährige den geplatzten Reifen bemerkte und er daraufhin auf den Seitenstreifen fuhr, löste sich der Reifen vom Fahrzeug und blieb auf der Fahrbahn liegen.

Mehr zum Thema

Insgesamt zehn Fahrzeuge überrollten die Reifenteile, da die Fahrer sie zu spät sahen und nicht mehr ausweichen konnten. Darunter war auch ein Lastwagen. Ein VW und ein Mercedes waren nicht mehr benutzbar und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 25 000 Euro. Der linke Fahrstreifen war wegen Räumungsarbeiten bis etwa 7.30 Uhr gesperrt, im Berufsverkehr bildeten sich lange Staus, die an den Nerven der Autofahrer gezerrt haben.

Unfall am Stauende: 10 000 Euro Schaden

Schon am Mittwoch hat sich fast an der gleichen Stelle ein Unfall ereignet: Zwischen den Ausfahrten Feuerbach und Zuffenhausen in Richtung Heilbronn krachte es auf dem linken Fahrstreifen. Ein 65-jähriger BMW-Fahrer musste aufgrund eines Stauendes bis zum Stillstand abbremsen. Eine hinter ihm kommende 25-jährige Mercedes-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und war zu schnell, sie fuhr auf den BMW auf. Dabei wurden sowohl die 25-Jährige als auch der 65-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Schaden 10 000 Euro. Durch den Unfall bildete sich ein Stau von etwa sieben Kilometern.