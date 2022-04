13 Foto: SDMG / Dettenmeyer

Ein Mazda-Fahrer kommt auf der alten B 14 bei Sindelfingen von seiner Fahrspur ab und kracht frontal in den Gegenverkehr.















Link kopiert

Weil ein 60-Jähriger mit seinem Mazda in den Gegenverkehr geraten war, ist es am Montagmorgen auf der alten B14 zwischen Sindelfingen und Vaihingen zu einem schweren Unfall gekommen. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Die Strecke war bis 9.25 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Am Montagmorgen kurz vor 7 Uhr war der 60-jährige Mazda-Fahrer auf der Kreisstraße 1055 (alte B 14) bei Sindelfingen in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes „Sindelfingen Mönchsbrunnen“ kam er laut Polizeibericht in einer Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen von seiner Fahrspur ab und geriet in den Gegenverkehr. Es kam zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Toyota eines 43-Jährigen. Durch die Kollision wurde der Mazda-Lenker schwer verletzt, der Toyota-Lenker und seine 25-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden allesamt mit Rettungsfahrzeugen in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 25 000 Euro.