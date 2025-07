Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Freitagabend auf der A81 abgespielt hat. Ein Unbekannter war gegen 19 Uhr zwischen Ludwigsburg-Nord und Pleidelsheim auf der mittleren Spur unterwegs, als er aus noch unklarer Ursache auf die linke Spur geriet. Dort stieß der Fahrer mit dem Mercedes eines 45-Jährigen zusammen.

Der Unbekannte hielt nach dem Zusammenstoß wohl auf dem Standstreifen an, während der 45-Jährige bis zum Rastplatz Kälbling-Ost weiterfuhr. Dadurch kam es letztlich zu keinem Austausch zwischen den beiden Beteiligten. Der Schaden am Mercedes dürfte sich auf etwa 6000 Euro belaufen. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den noch Unbekannten sich unter Telefon 07 11 / 6 86 90 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.