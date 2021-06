4 In der Autobahnausfahrt Zuffenhausen hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Foto: Andreas Rosar

Die Autobahnausfahrt Stuttgart-Zuffenhausen ist derzeit wegen eines Unfalls mit einem 40-Tonner gesperrt. Der Lastwagen, der Getränkekisten geladen hat, war in einer Kurve umgekippt.

Korntal-Münchingen - In der Autobahnausfahrt Zuffenhausen hat sich am Dienstagnachmittag ein Unfall ereignet. Die Ausfahrt auf Höhe von Korntal-Münchingen war in Fahrtrichtung Stuttgart mindestens bis in die frühen Abendstunden gesperrt. Wie die Polizei mitteilt, war gegen 14.35 Uhr ein 40-Tonner, der aus Richtung Heilbronn kam und auf die B 10 weiter in Richtung Stuttgart fahren wollte, auf regennasser Fahrbahn in der Kurve nach links umgekippt. Der Lastwagen war mit Leergut beladen, ein Teil der Ladung verteilte sich auf der Fahrbahn. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar, der Fahrer blieb unverletzt.