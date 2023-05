1 Zeugen hatten der Polizei von der Fahrweise des Mannes berichtet. Foto: Imago/Wolfgang Maria Weber

Ein 39-Jähriger ist mit seinem Mercedes von der A81 abgekommen und hat sich überschlagen. Möglicherweise spielten dabei Medikamente eine Rolle.









Ein 39-Jähriger ist am frühen Montagmorgen bei einem Unfall auf der A81 schwer verletzt worden. Der Mann kam laut Polizei gegen 3.45 Uhr auf Höhe des Rastplatzes Kälbling-Ost aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet kurz nach der Parkplatzausfahrt in den Grünstreifen. Hierbei geriet sein Mercedes ins Schleudern, prallte gegen drei Bäume und überschlug sich schließlich. Der 39-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen.