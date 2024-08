Ein Lkw-Fahrer ist am Montagabend auf der A81 bei Sindelfingen unterwegs, als er die Kontrolle verliert und mit dem Lastwagen in einem kleinen Waldstück abseits der Autobahn landet. Was bislang bekannt ist.

Ein Lastwagen ist am Montagabend auf der A81 bei Sindelfingen (Kreis Böblingen) von der Fahrbahn abgekommen und in ein kleines Waldstück gefahren. Der Fahrer wurde bei dem Unfall offenbar nicht verletzt. Die Überleitung zur A8 musste für wenige Minuten gesperrt werden.

Wie eine Sprecherin der Polizei auf Nachfrage mitteilt, war der Lkw-Fahrer gegen 18.45 Uhr auf der A81 in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als er auf der Überleitung zur A8 in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und in das Waldstück fuhr, wo der Lkw schließlich zum Stillstand kam. Einsatzkräfte der Feuerwehr retteten den Fahrer aus dem Führerhaus, er wurde vorsorglich in eine Klinik eingeliefert, blieb augenscheinlich allerdings wohl unverletzt.

Damit der Abschleppwagen anrücken und auf der Fahrbahn wenden konnte, musste die Überleitung zur A8 in diesem Bereich für wenige Minuten gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.