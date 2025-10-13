Unfall auf der A81 bei Freiberg: Sekundenschlaf – 19-Jähriger kommt von der Fahrbahn ab

1 Laut Polizei musste ein Streifen der Autobahn nach dem Unfall kurzzeitig gesperrt werden (Symbolbild). Foto: /Future Image

Ein 19-Jähriger ist am Samstagmorgen mit seinem Mercedes von der A81 abgekommen und gegen eine Leitplanke gefahren. Grund dafür war wohl, dass der Mann kurz eingeschlafen war.











Link kopiert



Ein Sekundenschlaf am Steuer hat am frühen Samstagmorgen einen Unfall auf der A81 mit zwei Verletzten zur Folge gehabt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 19-Jähriger gegen 4.10 Uhr mit seinem Mercedes auf der Autobahn in Richtung Heilbronn unterwegs, als er kurz vor Pleidelsheim plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Grünstreifen fuhr.