1 Ein Auto hat sich am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg überschlagen (Symbolbild). Foto: /IMAGO/Justin Brosch

Ein 51-Jähriger ist am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg unterwegs. Kurz vor dem Maustobel-Viadukt übermannt ihn der Sekundenschlaf und er kommt von der Fahrbahn ab.











Ein Auto hat sich am Sonntag auf der A8 bei Aichelberg (Kreis Göppingen) überschlagen und ist auf den Leitplanken gelandet. Wie die Polizei mitteilt, war ein 51-Jähriger gegen 8 Uhr auf der A8 in Richtung München unterwegs, als er auf Höhe „Maustobel-Viadukt“ offenbar in ein Sekundenschlaf fiel.