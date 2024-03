1 Der VW blieb unter der Leitplanke stecken. Foto: SDMG/SDMG / Schulz

Spektakuläre Bilder hat ein Unfall auf der A8 am Samstag produziert. Ein VW war gegen 13.20 Uhr in der Ausfahrt Neuhausen (Kreis Esslingen) in Fahrtrichtung München von der Fahrbahn gekommen. Das Fahrzeug blieb unter der Leitplanke stecken.