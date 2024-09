Unfall auf der A8/A81 bei Leonberg: Fünf Autos kollidieren – vier Verletzte und lange Staus

5 Der Unfall ereignete sich kurz nach 12 Uhr auf der A8/A81 bei Leonberg. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Ein Unfall mit fünf Fahrzeugen sorgt am Freitagnachmittag für lange Staus auf den Autobahnen A8 und A81 bei Leonberg. Vier Personen werden bei dem Unfall verletzt, eine davon schwer.











Link kopiert



Auf der Autobahn A8/A81 bei Leonberg (Kreis Böblingen) hat sich am Freitagnachmittag ein schwerer Unfall in Fahrtrichtung München ereignet, in den insgesamt fünf Fahrzeuge involviert waren. Bei dem Unfall wurden vier Personen verletzt, eine davon schwer. Zwei Fahrstreifen mussten für rund zwei Stunden gesperrt werden, es kam zu massiven Verkehrsbehinderungen.