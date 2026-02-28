Unfall auf der A6: Medizinischer Notfall auf Autobahn – Autofahrer stirbt

1 Auf der A6 bei Schwäbisch Hall ist ein 54-Jähriger vermutlich an einer medizinischen Ursache und nicht an den Unfallfolgen verstorben. (Symbolfoto) Foto: David Breidert - stock.adobe.com/David Breidert

Ein Autofahrer kommt plötzlich von der Spur ab, stößt gegen einen Lastwagen und stirbt. Die Polizei glaubt aber nicht, dass der Mann an den Verletzungen des Unfalls gestorben ist.











Nach einem Unfall auf der Autobahn 6 nahe der Anschlussstelle Schwäbisch Hall ist ein Autofahrer leblos von Einsatzkräften in seinem Wagen gefunden worden. Die Polizei geht allerdings davon aus, dass der Mann nicht an den Folgen des Unfalls gestorben ist – vielmehr vermuten die Ermittler einen medizinischen Notfall als Todesursache.