Unfall auf der A 81: Medizinischer Notfall: Tesla bleibt in Feld liegen

Medizinischer Notfall: Tesla bleibt in Feld liegen

1 Der 52-Jährige wurde laut Polizei ins Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) Foto: dpa/Bodo Schackow

Ein 52-Jähriger hat am Steuer seines Teslas einen Notfall erlitten und ist daraufhin kurz hinter Pleidelsheim von der Autobahn abgekommen.











Ein 52-Jähriger ist am Dienstagmorgen von der A 81 abgekommen, nachdem er am Steuer seines Teslas einen medizinischen Notfall erlitten hatten. Laut Polizei stieß der Mann gegen 10.05 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Pleidelsheim plötzlich gegen die Mittelleitplanke, woraufhin sein Tesla nach rechts abgewiesen wurde und von der Fahrbahn schleuderte. Der Wagen kam schließlich etwa 400 Meter weiter auf einem Feld zum Stehen. Der 52-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden wird auf insgesamt etwa 20 000 Euro geschätzt.