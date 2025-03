Ein Mercedesfahrer hat auf der A81 verlorene Aluminiumlatten überfahren, was zu einem Schaden von etwa 15 000 Euro führte. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Vier etwa zwei Meter lange Aluminiumlatten sind am Montagmittag gegen 12.30 Uhr einem 32-jährigen Mercedesfahrer auf der Autobahn 81 zum Verhängnis geworden.

Wie die Polizei berichtet, hatte wahrscheinlich ein Laster die Latten kurz vorher auf der Überleitung der Überleitung von der A8 in Fahrtrichtung Heilbronn – und damit kurz vor dem Engelbergtunnel – verloren. Der 32-Jährige konnte nicht ausweichen und fuhr über die Teile, wodurch an dem Pkw ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro entstand.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem noch unbekannten Fahrzeug geben können, das die Latten verloren hatte, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07 11/6 86 90 oder per E-Mail an: stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg zu melden.