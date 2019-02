1 Die Polizei wurde am Dienstag zu einem Unfall auf der A 81 gerufen. Foto: dpa

Bei einem Zusammenstoß sind am Dienstag auf der Autobahn 81 rund 20 000 Euro Schaden entstanden. Der Grund für den Unfall ist kurios.

Möglingen - Ein aufgestellter Warnpylon ist wohl der Auslöser eines Unfalls gewesen, bei dem am Dienstag auf der Autobahn 81 bei Möglingen (Kreis Ludwigsburg) ein Schaden von 20 000 Euro entstanden ist.

Rund 20 000 Euro Schaden

Wie die Polizei mitteilt, war in Fahrtrichtung Stuttgart eine von drei Spuren der Autobahn zwischen den Ausfahrten Ludwigsburg Nord und Süd von der Autobahnmeisterei abgesperrt worden, weil dort Bäume geschnitten wurden. Einer der zur Abgrenzung aufgestellten Pylone geriet dabei auf den mittleren Fahrstreifen und irritierte einen 41-jährigen Fordfahrer. Er überfuhr den Kegel, obwohl er stark bremste. Schließlich kam das Auto zum Stehen – was ein 32-Jähriger, der in einem Mercedes-Sprinter unterwegs war, zu spät bemerkte und ins Heck des Ford krachte.