Ausschlafen am Sonntag? Fehlanzeige: Die Abteilung Münchingen der Freiwilligen Feuerwehr Korntal-Münchingen musste am Sonntagmorgen um 6 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der A 81 ausrücken. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Einsatz durch das automatische Notrufsystem E-Call des verunfallten Wagens an die Integrierte Leitstelle Ludwigsburg übermittelt, die daraufhin die zuständige Feuerwehr alarmierte, ebenso einen Rettungswagen und die Autobahnpolizei.

Im Bereich der Anschlussstelle Zuffenhausen Richtung Heilbronn traf die Feuerwehr auf ein verunfalltes Auto, das mit der rechten Seite gegen die Beton-Leitplanke geprallt war. Die Fahrerin war zwar verletzt, konnte aber selbstständig den Wagen verlassen. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes übernahm die Feuerwehr die Erstversorgung der Patientin, sicherte die Unfallstelle gegen den fließenden Verkehr und klemmte die Batterie des Autos ab. Bereits nach einer halben Stunde konnte die Wehr ihren Einsatz beenden.