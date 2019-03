VfB-Doppeltorschütze Ozan Kabak „Meine Kollegen haben mir applaudiert“

Ozan Kabak ist zwar erst seit zwei Monaten beim VfB Stuttgart, hat aber schon mächtig Eindruck hinterlassen – nicht nur wegen seiner zwei Tore gegen Hannover 96. Am Mittwoch sprach der 18-Jährige erstmals über seinen Wechsel und was er mit dem VfB noch so vor hat.