Unfall auf der A 81: Audi-Fahrer schwer verletzt – lag es am Sekundenschlaf?

9 Das Auto landete im Gebüsch. Die Feuerwehr musste den in seinem Audi eingeklemmten Fahrer befreien. Foto: SDMG

Auf der Fahrt von Sindelfingen in Richtung Stuttgart kracht ein 29-Jähriger am Samstagmorgen um 5.30 Uhr gegen einen Baum. Die Polizei geht von Übermüdung aus.











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Mit schweren Verletzungen ist ein Autofahrer am Samstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der A 81 aus Richtung Sindelfingen (Kreis Böblingen) kommend in Richtung Autobahnkreuz Stuttgart gefahren. In der Überleitung auf die A 8 in Richtung Karlsruhe kam der Audi Q4 Sportsback alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich kollidierte der Audi mit einem Baum.