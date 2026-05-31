Unfall auf der A 81: Audi-Fahrer schwer verletzt – lag es am Sekundenschlaf?
9
Das Auto landete im Gebüsch. Die Feuerwehr musste den in seinem Audi eingeklemmten Fahrer befreien. Foto: SDMG

Auf der Fahrt von Sindelfingen in Richtung Stuttgart kracht ein 29-Jähriger am Samstagmorgen um 5.30 Uhr gegen einen Baum. Die Polizei geht von Übermüdung aus.

Mit schweren Verletzungen ist ein Autofahrer am Samstagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei berichtet, war der 29-Jährige gegen 5.30 Uhr auf der A 81 aus Richtung Sindelfingen (Kreis Böblingen) kommend in Richtung Autobahnkreuz Stuttgart gefahren. In der Überleitung auf die A 8 in Richtung Karlsruhe kam der Audi Q4 Sportsback alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Im Grünbereich kollidierte der Audi mit einem Baum.

 

Das Auto überschlug sich und blieb auf der linken Fahrzeugseite liegen. Der Autofahrer wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Als Unfallursache nimmt die Polizei Übermüdung an. Am Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, das Wrack wurde vom Abschleppdienst geborgen. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit circa 30 000 Euro.

 