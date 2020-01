1 Der junge Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Andreas Gebert

Bei einem Auffahrunfall durchbricht ein Holzbalken die Windschutzscheibe eines nachfolgenden Autos. Ein 24-jähriger Autofahrer wird bei dem heftigen Auffahrunfall auf der A 8 bei Wendlingen schwer verletzt.

Wendlingen - Ein 24-Jähriger ist bei einem Unfall auf der A 8 bei Wendlingen (Kreis Esslingen) von einem Balken getroffen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Mann mit seinem Kastenwagen auf der rechten Spur in Richtung Karlsruhe. Bei Wendlingen stockte gegen 7 Uhr der Verkehr. Das bemerkte der Fahrer zu spät und fuhr auf ein Auto mit Anhänger auf. Ein Holzbalken auf dem Anhänger ragte über diesen hinaus, durchbrach die Windschutzscheibe des Kastenwagens und traf den 24-Jährigen am Kopf. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch den heftigen Aufprall wurde die Kupplung am vorderen Auto abgerissen, und der Anhänger schleuderte auf die linke Spur. Für die Bergung und Unfallaufnahme musste die A 8 bis 8 Uhr vollständig gesperrt werden. Das führte zu einem kilometerlangen Stau. Von 10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder teilweise freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 30 000 Euro.