2 Das Kreuz am Bahnübergang markiert die Katastrophe: Eine 14-Jährige starb auf ihrem Schulweg Foto: Arnulf Stoffel/dpa

Auf dem Weg zur Schule will eine 14-Jährige trotz geschlossener Schranke die Schienen überqueren. Sie wird von einem Fernzug erfasst und stirbt.











Rees - Um ihre Regionalbahn zur Schule zu bekommen, ist ein 14-jähriges Mädchen am Montagmorgen in Rees am Niederrhein trotz geschlossener Schranke und Rotlichts über die Gleise gelaufen. Sie sei dabei von einem Fernzug erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben, teilte die Polizei am Montag mit.