1 Die zwei tödlich verunglückten Personen waren Mitarbeiter des Reifenherstellers Goodyear. Foto: Imago/Imagebroker

Die zwei auf dem Nürburgring tödlich Verunglückten waren in Luxemburg ansässige Mitarbeiter des Reifenherstellers Goodyear. Das Unternehmen bestätigte den Unfall.









Bei den beiden Toten bei einer gewerblichen Testfahrt auf dem Nürburgring in der Eifel handelt es sich um zwei Mitarbeiter des Reifenherstellers Goodyear. „Wir sind zutiefst betroffen, dass zwei in Luxemburg ansässige Goodyear-Mitarbeiter am 9. August bei einem Autounfall auf einer Teststrecke in Deutschland ums Leben kamen“, teilte das Presseteam von Goodyear Germany GmbH am Donnerstag mit. „Wir unterstützen die örtlichen Behörden bei den Ermittlungen.“ Zuvor hatte das „Luxemburger Wort“ berichtet.