Unfall auf Bundesstraße: Lkw kracht auf Warnanhänger bei Winterbach – kilometerlanger Stau auf der B 29
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Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Sicherungsanhänger massiv zerstört. Foto: Blaulichtzentrale.de / Kevin Lermer

Ein Lkw ist am Montag auf der B 29 bei Winterbach in einen Sicherungsanhänger einer Baustelle gekracht. Die Strecke Richtung Stuttgart wurde teilweise gesperrt – es kam zu Staus.

Auf der B 29 bei Winterbach (Rems-Murr-Kreis) hat sich am Montagvormittag ein schwerer Auffahrunfall ereignet. Gegen kurz vor 11 Uhr prallte ein Lastwagen in Fahrtrichtung Stuttgart aus bislang ungeklärter Ursache in einen Sicherungsanhänger einer Baustelle. Der Anhänger diente als Vorwarner und stand auf dem Standstreifen.

 

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Sicherungsanhänger massiv zerstört. Nach ersten Informationen hatte der Unfall dennoch vergleichsweise glimpfliche Folgen: Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich keine Arbeiter im unmittelbaren Gefahrenbereich. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die B 29 musste nach dem Unfall teilweise gesperrt werden. In Richtung Stuttgart kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und längeren Staus. Polizei und Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle ab und kümmerten sich um die Bergungsarbeiten. Wie hoch der Sachschaden ist, ist derzeit noch unklar. Die Ursache des Unfalls wird ermittelt.

 