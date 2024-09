Unfall auf Baustelle in Alfdorf: Arbeiter stürzt in die Tiefe

1 Ein schwer verletzter Arbeiter musste am Mittwochmorgen mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Foto: dpa/Daniel Karmann

Ein Handwerker ist während der Arbeit von einem Rohbau in Alfdorf abgestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Er musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen werden.











Ein Handwerker hat bei einem Arbeitsunfall am Mittwochmorgen in Alfdorf schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war der 48-Jährige in einem Rohbau in der Franzengasse ausgerutscht und zunächst knapp anderthalb Meter tiefer auf ein Dachfanggerüst gestürzt. Von dort aus fiel der Mann erneut fast zwei Meter tiefer ins Innere, wo er dann auf dem Betonboden aufprallte.